Kongsberg lanserer digital plattform

Foto: Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen lanserte i dag sin nye digitale plattform, Kognifai. Dette skal være en sikker samhandlingsplattform for utvikling av applikasjoner for marine-, offshore-, olje og gass-, fornybar- og energimarkedet, slås det fast i en pressemelding.



Kognifai samler og analyserer store datamengder, og gir full oversikt og sikker tilgang til data. Plattformen fungerer som en utviklings- og distribusjonsplattform for applikasjoner.



– Det genereres stadig mer data gjennom et økt antall avanserte sensorer. Disse dataene er i begrenset grad utnyttet ved at applikasjonene hovedsakelig kun gjør visualiseringer av dataene. I tillegg ligger det store muligheter for samhandling på tvers av applikasjoner og bruk av avansert analyse og utvikling av autonome operasjoner gjennom kunstig intelligens. Med Kognifai lanserer vi et åpent digitalt økosystem for kunder, partnere og leverandører som muliggjør dette, sier Hege Skryseth, Executive Vice President i Kongsberg Gruppen og President i Kongsberg Digital.



– Utvikling av relevante digitale løsninger krever oftest stor grad av samhandling mellom flere aktører. Kongsberg skal levere åpne og sikre produkter og tjenester som løser kunders behov innen den digitale transformasjonen, og vi skal samarbeide om økt industriell verdiskapning, sier Skryseth.



Med integrasjon av ulike datakilder vil Kognifai tilgjengeliggjøre teknologi som smart data, analyse og kunstig intelligens i sanntid. Plattformen vil gi brukere ett grensesnitt til alle digitale data og bidra til mer effektive operasjoner.



Predikert vedlikehold, optimalisering av seilingsruter og maskinlæring er eksempler på områder Kognifai vil bidra til, heter det i pressemeldingen.



Kognifai vil bidra til økt verdiskapning for våre sivile kunder, uttaler Jørn Seglem, SVP Digital Plattform og Analytics i Kongsberg Digital.



– Kognifai baserer seg på de strengeste kravene til cybersikkerhet, eierskap til egen informasjon og dataintegritet. Samtidig gjør åpne standarder det enkelt for Kongsberg og våre samarbeidspartnere å utvikle applikasjoner.



Hege Skryseth, Executive Vice President i Kongsberg Gruppen og President i Kongsberg Digital. Foto: Kongsberg Gruppen