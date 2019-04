Kongsberg og Kystruten med serviceavtale

Havila Kystruten-skipene bygges ved verftene Barreras i Spania og Tersan i Tyrkia. Ill: Havila Kystruten

Havila Kystruten AS og Kongsberg har signert en tiårig “Power-by-the-Hour” serviceavtale for de fire nye, miljøvennlige kystrutefartøyene som er under bygging.



Kontraktsverdien er på 150 MNOK, opplyser Kongsberg i en pressemelding.



Fra januar 2021 vil de fire nye cruisefergene fra Havila Kystruten være i drift på ruten mellom Bergen og Kirkenes. Skipene får en stor utstyrspakke fra Kongsberg Maritime, inkludert azipull fremdriftspropeller med permanent magnet teknologi (PM), PM tunnel-thrustere og stabilisatorer. Kongsberg Maritime leverer også skipets LNG-system, som inkluderer fire LNG-motorer fra Rolls-Royce Bergen Engines.



– Det er helt essensielt for Havila Kystruten å ha god og jevn drift med færrest mulig driftsforstyrrelser. Power by the hour er et produkt av den digitale tidsalderen, og vi ser frem til å oppleve fordelene det vil gi kundene våre, sier Per Sævik, styreformann i Havila Kystruten.

Utnytter mulighetene i "big data" Power-by-the-Hour ble lansert i 2017, og den første kunden var frakterederiet NorLines.

Avtaletypen innebærer at rederiet overfører ansvar for service, planlegging og drift fra rederiet tilbake til leverandøren av utstyret, Kongsberg Maritime. Kunden betaler en fast kostnad per driftstime per skip. Kongsberg Maritime vil overvåke skipets utstyr fra land ved hjelp av sensorer om bord, kunne koble seg på skipet og gjennomføre fjernstyrt service, eller sende en serviceingeniør ombord om det blir behov for det. Avtalen omfatter også planlagt vedlikehold, mens det daglige vedlikeholdet om bord gjennomføres av rederiet selv.



– Power by the hour utnytter mulighetene som ligger i “big data”. Med dette systemet kan vi tilby rederiene bedre og mer omfattende serviceavtaler enn før, sier Egil Haugsdal, adm. direktør for Kongsberg Maritime.