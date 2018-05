Kongsberg og Kystverket inngår ny radaravtale

Kongsberg Norcontrol har signert rammeavtale med Kystverket for leveranse, drift og vedlikehold av radarer til sjøtrafikksentraltjenesten. Foto: Kongsberg

Dette er blant de største rammeavtalene Kystverket har inngått med en enkelt leverandør, heter det i en pressemelding.

− Samferdselsdepartementet har gitt oss i oppdrag å utvide tjenesteområdet for vår sjøtrafikksentraltjeneste, og denne rammeavtalen er et viktig steg for å oppnå dette. Avtalen gir oss tilgang til moderne radarer med god ytelse, sier Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket.

Radar er et viktig verktøy i Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste. I dag har Kystverket 23 radarer som overvåker skipstrafikk i sjøtrafikksentralenes fem tjenesteområder.

Kongsberg Norcontrol er en av verdens største og ledende systemintegratorer. Selskapet leverer systemer som integrerer sensorer som er utviklet av ulike leverandører i et system som benyttes i sjøtrafikksentraltjenesten.

Utvider sjøtrafikksentraltjenestens tjenesteområde

Rammeavtalen legger til rette for teknisk utvidelse av sjøtrafikksentraltjenestens tjenesteområder i årene fremover, deriblant på Vestlandet hvor tjenesteområdet skal utvides innen 2022 til å gjelde området fra Fedje til Kristiansund.

Foruten vedlikehold og fornying av nåværende radarer skal Kongsberg Norcontrol levere nye radarer i perioden 2018-2027. I tillegg kan det bli behov for enda flere nye radarer til overvåking av skipstrafikk ved Stad skipstunnel, dersom den blir besluttet bygget.