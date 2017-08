Kongsbergs tredje kontrakt i Tyskland

Kongsberg Maritime har blitt tildelt en "Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI)"-kontrakt på en integrert fartøysløsning med Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), et datterselskap av Siemgruppen.



Dette er den andre passasjerferjekontrakten (RoPax) Kongsberg Maritime har inngått med FSG, heter det i en pressemelding.

"Full Picture"-kontrakten har en verdi på om lag 20 millioner euro, og omfatter engineering, innkjøp og prosjektledelse, og leveranse og installasjon av maritim teknologi på en LNG-drevet passasjerferje eid av det franske selskapet Brittany Ferries Ltd. Det integrerte prosjektet vil bli gjennomført av Kongsberg Maritimes "Solutions"-avdeling.

Ferjen, som skal hete Honfleur, vil ha en bruttotonnasje på 42.400. Den blir 187,4 meter lang og 31,0 meter på det bredeste, og vil ha en kapasitet på 4,400 kvadratmeter i tillegg til et dedikert bildekk til 300 biler. Fergen blir utstyrt med 255 passasjerlugarer, flere restauranter, barer og lounger på to dekk med plass til 1.800 passasjerer og mannskap.



Kongsberg Maritimes integrerte automasjons- og kontrollteknologi vil sikre optimalt energiforbruk, og sørge for at fartøyet møter nåværende og fremtidige miljøbestemmelser, i følge pressemeldingen.

EPCI-kontrakten inkluderer leveranse og integrasjon av gasshåndteringssystem, telekommunikasjon, elektro, integrerte kontrollsystemer, prosjektledelse, interface management og engineering. I tillegg inkluderer leveransen blant annet nødavstengingssystem, automasjon, navigasjon, interne og eksterne radiokommunikasjonsløsninger, underholdnings- og informasjonssystemer. Engineering- og konstruksjonsfasen er estimert til å vare i to år.

– I dagens marked er vi svært fornøyde med å kunne tilby verft og reder en skreddersydd og omfattende integrert leveranse som består av både egen og innkjøpt teknologi, uttaler Egil Haugsdal, administrerende direktør, Kongsberg Maritime, i pressemeldingen.

– Dette er vår tredje kontrakt i Tyskland som inkluderer en komplett EPCI-løsning. Tyskland er en viktig skipsbyggernasjon og anses som et strategisk område for Kongsberg Maritime når vi retter fokus mot nye markeder, sier Haugsdal.