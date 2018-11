Kontrakt for Normand Skipper

Normand skipper Foto: Solstad.

Solstads PSV Normand Skipper går inn i en toårskontrakt med Equinor UK Limited, forteller rederiet i en børsmelding.



Kontrakten gjelder fra november/desember i år, og har ogsp opsjon for ytterligere to års forlengelse.



Equinor vil også benytte seg av en opsjon på å forlenge en kontrakt for Sea Falcon med ett år.



Normand Skipper skal slutte seg til Sea Falcon og Sea Frost (begge fra 2013 med PX105dDesign) for å støtte Equinors arbeid i britisk sektor. BÅde Sea Falcon og Sea Frost har hatt kontrakt med Equinor siden henholdsvis 2016 og 2017.



Normand Skipper er bygget ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk i 2005 som bygg nr. 184 fra verftet og fartøyet er konstruert av Vik-Sandvik AS og er av typen VS 4420 PSV. Skrog ble bygget i Polen.