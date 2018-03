Kontrakt og salg for Havila

For Havila Crusader er det inngått kontrakt med Allseas for en fast periode på 10 måneder, og med en opsjonsperiode på inntil 7 måneder. Kontrakten starter i løpet av sommeren, og fartøyet skal operere i Østersjøen.Det er også inngått avtale om salg av to eldre PSV, Havila Faith ogHavila Favour. Det er ikke kjent hvem som blir den nye eieren, men fartøyene forventes overlevert innen kort tid. Salget vil ha liten resultatmessig og likviditetsmessig effekt, og rederiet vil gi en detaljert melding så snart salg er gjennomført og erklæring om opsjonsutøvelse r motatt, går det frem av en børsmelding fra Havila.