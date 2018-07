Kontrakt på nytt ekspedisjonscruisefartøy

Vard designer og bygger nytt ekspedisjonscruisefartøy for Hapag-Lloyd. Design er av type Vard 6 07. Illustrasjon: Vard/Hapag-Lloyd

Det tyske cruiserederiet har tildelt ny kontrakt til Vard Langsten, for et ekspedisjonscruiseskip i luksusklassen.



Skroget blir bygd hos Vard i Romania, og skipet skal leveres fra Langsten-verftet andre kvartal 2021.



Det nye fartøyet går inn i Hanseatic-serien til rederiet, sammen med de to ekspedisjonscruiseskipene Vard allerede har kontrakt på, og som er under bygging. Fartøyene er utviklet i tett samarbeid mellom verftsgruppen og Hapag-Lloyd Cruises. De er spesielt designet for cruiseturer i polare strøk rundt om Arktis og Antarktis samt varmere destinasjoner, som Amazonas.



– Det er motiverende å se tilbakevendende kunder som Hapag-Lloyd Cruises. Det sier noe om kvaliteten på våre fartøy og servicen vi yter. Vi har nå to fartøy under konstruksjon, som skal leveres til rederiet i 2019. Det er en ære for oss å bli tildelt denne siste kontrakten for deres luksusekspedisjonsfartøy, sier Vards CEO Roy Reite i en pressemelding.



Nybygget blir på rundt 16.000 bruttotonn, 139 meter langt og 22 meter bredt. Fartøyet får syv passasjerdekk, med innredning for 230 passasjerer i 120 lugarer/suiter. Alle fartøyene kjenntegnes av høy standard og spennende fasiliteter, heter det i pressemeldingen. Blant annet nevnes vannsportmarina og moderne spa- og fitnessanlegg.