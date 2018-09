Kontrakt på to skip til Kystruten

Havila Kystruten og det tyrkiske verftet Tersan Shipyard har skrevet kontrakt for bygging av to av fartøyene som skal inn i Kystruten fra januar 2021.



Som kjent ble Havila tildelt drift av fire av skipene som skal brukes under den nye kontrakten, mens Hurtigruten AS skal drive resten av skipene. Havila har tidligere fortalt at i utgangspunktet ønsket de å bygge alle de fire nye skipene i Norge, men det var ingen verft her hjemme som hadde den nødvendige kapasiteten, og derfor måtte man gå utenlands med to av skipene.



TOPP MODERNE De to topp moderne skipene skal bygges ved Tersans nye anlegg i Yalova, og levering er planlagt til slutten av 2020.



Nurettin Paksun, som er leder for Tersan, uttrykker glede og stolthet over å ha fått kontrakten for disse særpregede passasjeskipene.



– Dette blir en viktig milestein for Tersan, og det det er også en verdifull utvidelse av vårt produktspekter. Vi er meget fornøyd med å ha disse skipene i ordreboken, og ser frem til å starte arbeidet. Disse to kontraktene konsoliderer vår posisjon i det norske markedet, der vi allerede har levert et stort antall av teknologisk kompliserte fartøyer av ulike typer, sier han.



NOR-REGISTRERES Havila meldte for øvrig nylig at de nye skipene som skal brukes på ruten Bergen - Kirkenes vil bli registrert i det ordinære norske skipsregistret.