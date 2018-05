Kontrakt på to taretrålere

Fosen Yard skal bygge to taretrålere. Foto: Fosen Yard

Fosen Yard har inngått kontrakt på to taretrålere for Nutrimar AS.



For å sikre en effektiv og sikker råvaretilgang har Nutrimar AS satt to nye taretrålere i bestilling hos Fosen Yards, skriver verftet fra Rissa på sine nettsider.



Nutrimar AS, et heleid datterselskap av Kverva, er i ferd med å investere for å bidra til å utvikle en bærekraftig næring innen tare. Langs kysten av Norge er det unike muligheter for høsting og dyrking av tare og tang. For Nutrimar, som i flere år har produsert og solgt marine ingredienser, er utviklingen av en tarevirksomhet i Midt-Norge et viktig steg i utviklingen av virksomheten. «Vi har stor tro på at det vil være mulig å etablere en bærekraftig tare-industri med utgangspunkt i Midt-Norge», uttaler Brynjar Balstad, som leder satsingen, til verftets nettsider.



– Dette understreker at vår satsning inn mot havbruksnæringen har vært både riktig og viktig. Det er derfor svært gledelig at Nutrimar AS til slutt valgte Fosen Yard som byggeverksted i en tøff anbudsrunde, og ikke minst at regional tilhørighet, fleksibilitet og bred kompetansebase var en viktig faktor i beslutningen. Ordren vil sikre ytterligere arbeidsplasser fremover på Kvithylla, og vi gleder oss til å komme igang, sier Anders Straumsheim, adm.dir. ved Fosen Yard.



Det er ennå ikke opplyst tekniske data eller forventet leveringsdato på de to taretrålerne.