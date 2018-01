Kontrakt til Golden Energy-skip

PSV-en Energy Scout går inn på en tremåneders kontrakt med Total E&P Nigeria. Foto: Golden Energy Offshore

Golden Energy Offshore opplyser i en børsmelding at PSV-en Energy Scout har fått kontrakt på tre nye måneder med Total E&P Nigeria, med muligheter for forlengelse for tilsvarende periode.



Rederiet har hatt skipet på en tilsvarende kontrakt med Total E&P siden juni 2017. Energy Scout er av UT 755 L-design, og fartøyet ble bygd i 2005 av Brevik Construction AS.



Golden Energy eier også forsyningsskipet Energy Swan, og drifter totalt ni skip. Som en følge av oljekrisen har rederiet møtt tøffe tider, og ga nylig obligasjonseierne muligheten til å ta over 90 prosent av aksjene i selskapet.