To kontrakter for Solstad

Normand Jarstein.

Solstad Offshore har tegnet kontrakt for Normand Jarstein samtidig som en opsjon for Normand Clipper er erklært, går det frem av en børsmelding fra rederiet.



Kontrakten for Normans Jarstein er inngått med DeepOcean AS, og løpet fra mars for hele 2019, med opsjon for 2020 og 2021. DeepOcean vil ta i bruk to WROV-systemer om bord. Fartøyet skal brukes for prosjekter innen olje- og gass, og også innen fornybare ressurser.



For Normand Clipper er kontrakten inngått med Rever Offshore UK Ltd (tidligere kjent som Bibby Offshore). Fartøyet skal arbeide i Nordsjøen, og kontraktperioden er på minimum 120 dager.



OMBYGD Normans Clipper ble bygget som kabellegger ved Ulstein i 2001, men ble siden bygget om til rørleggings- og konstruksjonsfartøy i 2005.



Normand Jarstein ble bygget ved Kleen i 2014.

Nomand Clipper