Kontrakter for SolstadFarstad

Normand Pacific

SolstadFarstad har sikret en ny kontrakt for CSV Nor Australis, og forlenget den eksisterende kontrakten for Normand Facific, går det frem av en børsmelding.



Nor Austrails skal arbeide for Magseis ASA i Sørøst-Asia. Prosjektet gjelder arbeid med forskjellige oljeselskaper som sluttkunde. Kontrakten trer i kraft i tredje kvartal i år, og har en varighet på tre måneder.



For Normand Pacific har Prysmian Powerlink Srl erklært opsjon for å forlenge den eksisterende kontrakten, slik at den vil løpe til slutten av oktober 2019.