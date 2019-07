Kontrakter til DOF

DOF Subsea med kontakt for Skandi Skansen. Foto: DOF

DOF melder om en rekke nye kontrakter som sikrer arbeid for flere av rederiets fartøy.



DOF Subsea har fått kontakt for Skandi Skansen i Atlanterhavs-regionen for installasjonsarbeider knyttet til Equinors prosjekt Njord Future. Videre er rederiet tildelt kontrakt for UKCS for to operatører. Den gjelder 60 dagers arbeid for Geosund. Den ene er knyttet til en langtids rammeavtale. Arbeidet omfatter inspeksjon av rørledninger og innsamling av miljødata.



I den nord-amerikanske regionen har DOF Subsea fornyet en rammeavtale med en større operatør i Mexicogulfen. Avtalen gjelder for tre år, og gir DOF Subsea ansvar for avsluttende montering, transport og installasjon av diverse brønnutstyr. Det vil først og fremst være fartøyet Harvey Deep Sea.



I forrige uke fortalte DOF også at de er tildelt to kontrakter sammen med en opsjon for Skandi Caledonia fra Premier UK. Arbeidet vil starte i tredje kvartal i år, og med en beregnet varighet på fire måneder.



DOF (UK) Ltd er videre tildelt en kontrakt for Skandi Barra knyttet til boreoperasjoner . Det er ikke oppgitt hvem kontrakten er inngått med, men start for arbeidet vil bli i løpet av juli.