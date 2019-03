Kontrakter til Solstad Offshore

Solstad Offshore har skrevet kontakt med Shell Brasil Petroleo Ltda (Shell) for PSV-en Normand Starling (2013, STX PSV 08 CD, 4000 DWT). Kontakten løper fra 2. kvartal i år, og har en varighet på to år.



Normand Starling skal støtte Shells aktiviteten i brasilianske farvann.



I tillegg til dette har Solstad også blitt tildelt kontakt for to andre av selskapets PSV-er, med start tidlig i 2. kvartal. Det er ikke oppgitt hvem som er oppdragsgiver.

Kontrakten løper i 185 dager for hvert av fartøyene.