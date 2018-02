Kontrakter til SolstadFarstad-skip

Sea Titus. Foto: Wikimedia Commons

SolstadFarstad opplyser i en børsmelding om at de har inngått kontrakter på to av sine PSV-skip.



Det er Spirit Energy, et av Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap, som har signert Far Sitella (2013, PSV 08 CD-design) og Sea Titus (2014, STX 05-L CD-design).



Sea Titus skal inn på kontrakt i mars, for å støtte Paragon B391-drilloperasjoner i en måneds tid, før skipet skal ut i arbeid i 12-13 måneder for Noble Hans Deul.



Far Sitella skal jobbe for Paragon B391-prosjektet i 23 måneder, fra mars av.



I tillegg til disse to skipene, har SolstadFarstad også inngått avtale med et ikke oppgitt brønnselskap, for PSV-en Sea Spider (2014, PX 105-design). Denne kontrakten var gjeldende fra februar, og har en varighet på 70 dager.



Alle kontraktene er på britisk sektor, og fartøyene opererer på spotmarkedet.