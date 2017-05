To kontrakter til Stadyard

Stadyard AS har signert kontrakt med rederiene Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS om bygging av to nye not/snurrevad-fartøy. Fartøyene er designet av Skipskompetanse AS i Måløy.



Bygg nr. 42 Støttfjord skal leveres i desember 2018, og bygg nr. 41 Lise Beate skal leveres i mars 2019, kommer det frem av en pressemelding fra Stadyard. Fartøyene blir 39,70 meter lange, og 9,80 meter brede, med innredning for 11 mann.

De to rederiene Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS ønsker å fronte kystnotgruppas utvikling i det grønne skiftet og bidra til fortgang i miljøoptimalisering av denne fartøygruppen.

I den forbindelse skal det benyttes en rekke nyvinninger i disse nybyggene, heter det i pressemeldingen.

Nyvinningene skal gjøre fartøyene rustet for fiske inn i fremtiden med lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp.

Skipskompetanse har bidratt i et forprosjekt for rederiene i forbindelse med skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering og realitetsvurdering av arrangementer i forbindelse med batterihybrid løsninger.



I tillegg til rederiene, Cowi og Skipskompetanse, har også Elmarin, Brunvoll Volda og Stadt Towing Tank bidratt i dette for prosjektet, står det i pressemeldingen.



Du kan lese mer om nybyggene i Maritimt Magasin nr. 7 i juli.