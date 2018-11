KrF vil si nei til NIS for Color Line

Det har væt stor strid omkring denne saken, og om Color Line fikk denne tillatelsen ville det være mulig for rederiet å erstatte 700 norske sjøfolk med billigere utenlands arbeidskraft. På Stortinget har Høyre Frp og Venstre gått inn for forslaget, mens AP, SV, SP og Rødt har vært imot. KrF har til nå ikke sagt noe om hvordan de vil stemme, før de nå ser ut til å ha bestemt seg.Nå er KrF villig til å bruke 35 millioner for å sikre de norske arbeidsplassene, skriver Klassekampen. I statsbudsjettet har Regjeringen regnet med å spare denne summen fordi færre norske ansatte mottar refusjonsordning når 700 sjøfolk forsvinner.– Når vi legger inn disse midlene, innebærer det at KrF går imot den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger som vil gjøre det mulig for Color Line å flagge Kiel-ferjene over til Norsk Internasjonalt Skipsregister, sier næringspolitisk talsperson i KrF Steinar Reiten til Klassekampen.Det er ikke klart om dette blir noen sak i de kommende forhandlingene om eventuell regjeringsdeltakelse for KrF.Les mer om dette på Fri Fagbevegelse