– Krillskipet er et bevis på innovasjonskraften i Norge



Stort potensiale



Flere bruksområder



Norsk innovasjon

Med Antarctic Endurance gjør Aker Biomarine og Vard Brattvåg noe som aldri har vært gjort før: bygge en krillbåt fra bunnen av. Tidligere fartøy av denne typen har vært ombyggingsprosjekter, enten trålere eller andre skip. Aker Biomarine, som for øvrig ble kåret til Europas mest innovative selskap i fjor, er en ledende aktør innen industrialisert krillfiske. Antarctic Endurance skal døpes 18. januar, før det går fra Norge 31. januar. Da skal skipet ut i krillfisket i Antarktis.– Verdens krillflåte består i dag av tre norske skip (inkludert dette nybygget), tre fra Sør-Korea, fire kinesiske, to fra Chile og ett i Ukraina. Antartic Endurance er den første som blir bygget fra ”scratch”. I fremtiden må vi se til havet for løsninger. For eksempel skal matproduksjonen i verden opp 70 prosent innen 2050. Krill er en av verdens største biomasser, og er viktig for hele næringskjeden.Det er potensialer i havet, som vi vil utforske, sier Matts Johansen, CEO i Aker Biomarine.Selskapet ser store muligheter med krill. Blant annet brukes det rekelignende krepsdyret i laksefôr, for å øke effektiviteten i oppdrettsanleggene. Med tanke på menneskelig konsum inneholder krill omega-3 fettsyrer bundet til fosfolipider, som tas mer effektivt opp i kroppen enn andre omega-3 kilder. Krillolje er dermed enda mer gunstig enn de tradisjonelle omega-3 kapslene. I tillegg har man sett på krill i medisinsk sammenheng, blant annet som et lindrende produkt for mennesker med lupus.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik var blant de inviterte om bord krillskipet denne uken, sammen med en del lokalpolitikere fra Haram, hjemkommunen til byggeverft Vard Brattvåg.



– Dette er et prosjekt som passer midt inn i det vi snakker om er så viktig for Norge: innovasjon. Det er nok ikke så overraskende for mange av oss, at verdens første nybygde krillskip er norsk. Mange fantastisk flinke folk har vært med på prosjektet, og man vet det er en stor maritim kompetanse i denne klyngen. Også har vi et norsk, innovativt selskap på toppen, som har bestilt skipet, kommenterte Nesvik fra broen på nybygget.