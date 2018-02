Kronprins Haakon blir et flytende laboratorium

Forskningsskipet Kronprins Haakon kom til Norge 30. desember 2017, og blir offisielt overlevert fra italienske Fincantieri til Norsk polarinstitutt i løpet av februar. Fartøyet er verftets byggenummer 6255, og design ved Rolls-Royce.

Kronprins Haakon har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

Skipet kan også bidra til beredskapen i polarområdene, da det er utstyrt med to vannkanoner som kan kjøle ned og slokke brann på skip opptil 100 meter borte. Et nødtauesystem er også om bord, som gjør at “Kronprinsen” kan taue cruiseskip som får havari eller lignende i Antarktis, skriver Havforskningsinstituttet på en nettside dedikert til skipet.

