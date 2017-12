Kronprins Haakon snart til Norge

– Offisielt skal fartøyet overleveres rundt årsskiftet. Fartøyet forlater etter planen Italia 1. november og tiden frem til årsskiftet skal benyttes til å fullføre sjøprøvene i Norge samt eventuelt resterende byggearbeid ved Vard Langsten, sa Øystein Mikelborg, prosjektleder/maritim koordinatorhos Norsk Polarinstitutt til Maritimt Magasin i september.Planene har siden blitt forskjøvet. Nå ser det ut til at fartøyet seiler fra verftet 21. desember, og ankommer Bergen 3. januar, ifølge en artikkel i Teknisk Ukeblad.Da begynner et omfattende testprogram, før Havforskningsinstituttet tar offisiell levering av skipet.Blant annet skal fartøyet nordover i isen for å teste egenskapene i is og kulde. Hele perioden fra nyttår og frem til ca. 1. juni er satt av til å bli kjent med fartøyet og dets muligheter, opplæring av mannskap, teknikere og forskere samt utprøving av alt utstyret og optimalisering av de vitenskapelige «produksjonsløypene» om bord, opplyser Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.Ambisjonen er at fra 1. juni 2018 skal de ha et fullt fungerende fartøy, som kan settes inn på ordinære tokt.

"FF «Kronprins Haakon» blir Norges flaggskip innen havforskning. Med isbryteregenskaper etter Polarklasse 3, 12 laboratorier og det beste og mest moderne av forskningsutstyr, skal Norges havforskning ta steget inn i framtida", skriver Teknisk Ukeblad.



Veien frem til levering har vært lang og kronglete, og når skipet snarlig blir ferdigstilt, er det 1,5 år etter planen.



Flere problemer

Kulturforskjeller, språkproblemer og diametralt forskjellig oppfatning av hva «basic design» er og inneholder, er noen av årsakene til forsinkelsene, ifølge Teknisk Ukeblad.



Mange norske underleverandører

Forskningsskipet, som har en estimert verdi på 1,4 milliarder kroner, er designet av Rolls-Royce. En stor andel norske underleverandører har vært involvert i prosjektet. Fartøyet har en lengde på 100 meter, bredde på 21 meter, diesel-elektrisk fremdriftssystem og bruttotonn på 10.900.