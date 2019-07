Kronprins Haakon til Aqua Nor 2019

Kronprins Haakon er en velkommen og etter hvert ganske fast gjest på Aqua Nor. Også i år kommer han til åpningen av messa, Foto: Aqua Nor.

Gjennom årene har kongehuset vist sin interesse for Norges nest største eksportnæring gjennom å være tilstede på både Aqua Nor og Nor-Fishing. I år er det kronprins Haakon som blir til stede ved den offisielle åpningen av Aqua Nor 20. august. Dette blir den 20. gang et medlem av den norske Kongefamilien er til stede ved den offisielle åpningen av messa.



For kronprinsens del blir det sjette gang han er til stede på Aqua Nor. Og allerede under den første moderne messen i Bergen i 1960 stilte Kong Olav selv opp for å foreta den offisielle åpningen. Aqua Nor 2019 blir den sjette gangen H.K.H. Kronprins Haakon er til stede ved åpningen.



VERDENS STØRSTE Aqua Nor er verdens største messe for oppdrettsteknologi, og har vært arrangert siden 1979. Man feirer med andre ord 40-års jubileum for Aqua Nor i år. Årets messe finner som vanlig sted på Trondheim Spektrum i Trondheim og blir den største messen noen gang.



Rundt 600 utstillere fra 26 land er påmeldt. Man venter rundt 25 000 besøkende fra mellom 60 og 80 land. De senere årene har Aqua Nor blitt meget godt kjent i den internasjonale oppdrettsnæringen, og flere offisielle delegasjoner er også ventet i år. Innovasjonsprisen 2019 vil bli utdelt under åpningen. I år er det mottatt 30 søknader – 40 prosent av disse er fra utenlandske selskap.