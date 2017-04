Krysser fjorden automatisk

Dette er den andre kontrakten på det nye systemet fra Rolls-Royce, heter det i en pressemelding.De to nye ferjene som skal operere på strekningen mellom Flakk og Rørvik vil altså kunne krysse fjorden automatisk. Tidligere er det samme systemet bestilt til to el-ferjer som Fjord1 skal operere mellom Anda og Lote.

Autocrossing sikrer en trygg og energieffektiv overfart tur-retur ved å kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. To azipull-thrusterer fra Rolls-Royce sørger for at framdriften tilpasses forholdene, og bidrar til at overfarten blir mest mulig energieffektiv.

Kapteinen vil overvåke systemet og kan ta over om nødvendig. I denne første utgaven av systemet vil kapteinen manuelt manøvrere fergen de siste meterne inn til kai. Neste generasjon av systemet vil automatisere også denne delen av driften.

Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.

De to nye hybridferjene til FosenNamsos er designet av norske Multi Maritime, og skal bygges av Kleven Group på Myklebust Verft. Byggingen starter i mai, leveranse blir i desember 2018 og ferjene skal i drift fra 1. januar 2019.