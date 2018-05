Kumera kjøper Helseth

15. mai ble det inngått avtale mellom Kumera Corporation (Finland) og Helseth Invest (Molde), der Kumera AS kjøper Helseth AS.



De to selskapene videreføres i sin nåværende form med driftsenheter i Sandefjord og Molde.



Helseth AS er en veletablert leverandør av propellsystemer gjennom mer enn 100 år, og har en sterk posisjon innenfor ulike fartøystyper.

Kumera AS i Sandefjord har mer enn 50 års erfaring med marine gir og 7500 gir i drift i fartøy verden over. Selskapet har gjennomført betydelige investeringer i en strategisk satsing på framdriftsgir, med et standardisert utvalg gir til bruk med vribar propell. Videre fokuseres det på utvikling av hybridgir, og skreddersydde gir til spesifikke prosjekter. Fra 2017 har Kumera AS også overtatt produksjon og videreutvikling av Frydenbøs SABB HVP gir, og har allerede levert over 30 av disse girene til Frydenbø.



Oppkjøpet understreker Kumeras satsning innenfor maritim sektor, der Kumera AS i Sandefjord og Helseth AS i Molde nå tilbyr komplette pakker med framdriftsgir, aksling, kontrollsystem og propell. Oppkjøpet er et svar på markedets tydelig ønske om større pakkeleveranser, der leverandøren tar ansvaret for integrasjonen av flere komponenter, heter det i en pressemelding.