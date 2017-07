Lærlinger bygde og døpte Vard-båt

Gudmødrene Ingrid Fjørtoft Klokk og Birgitte Ranvik Bjørnland har selv vært med på å bygge båten. Foto: Kurt W. Vadset

Hos Vard Brattvaag satte en spesiell båtdåp en spiss på den årlige sommeravslutning.



En gruppe lærlinger har siden i fjor høst jobbet med verftets nye arbeidsbåt.



– Vi gikk da inn i en stillere periode med mindre arbeid. Samtidig hadde vi lærlinger på plass, og det er viktig for dem og for oss at det er relevant arbeid her og at lærlingeprogrammet følges. Vi har i lengre tid snakket om behovet for en ny basbåt. Dette tenkte vi kunne være et prosjekt for noen av lærlingene, og noe de kunne jobbe med innimellom arbeidet om bord i de store fartøyene vi har under bygging, forteller produksjonssjef Per Stian Reitan.



– Det har vært kjempekjekt arbeid. Vi har lært veldig mye, for eksempel om grovt stålarbeid, sier lærlingene Vegard Bjørkedal og Thomas Sørgård, to av dem som har vært i sving med basbåten Ingebrikt.





Totalt har ni lærlinger vært med på båtbyggingen. To av dem, Ingrid Fjørtoft Klokk og Birgitte Ranvik Bjørnland, fikk æren av å være gudmødre. Vard Brattvaag ville nemlig gjøre stas på lærlingene sine, og båten Ingebrikt fikk en tradisjonell dåp under den årlige sommeravslutningen, med alle ansatte til stede. Verftsdirektør Fredrik Hessen holdt tale, og Fjørtoft Klokk smalt champagnen i båtsiden. Navnet Ingebrikt ble for øvrig valgt ut gjennom en navnekonkurranse blant de ansatte.



I første rekke er det stål- og sveisearbeid, men også rør-, utrustning- og maskinarbeid lærlingene har stått for.



Arbeidsbåten er 7,35 meter lang, over to meter bred, og er utstyrt med en Volvo Penta D5-motor. Den er bygget for å kunne benyttes til å bistå lektere, frakte utstyr, og den har en sideport for å enkelt kunne plukke opp gjenstander eller mennesker som har falt i sjøen. Båten har gode løfteanordninger for å enkelt kunne løftes opp på land når den ikke er i bruk.



Vegard Bjørkedal og Thomas Sørgård, to av dem som har vært i sving med basbåten Ingebrikt. Foto: Kurt W. Vadset Basbåten Ingebrikt. Foto: Kurt W. Vadset Produksjonssjef hos Vard Brattvaag, Per Stian Reitan, har latt seg imponere over arbeidet som har blitt gjort med den nye arbeidsbåten på verftet. Foto: Kurt W. Vadset Vard Brattvaag laget til tradisjonell båtdåp, med tale av verftsdirektør Fredrik Hessen, korpsmusikk og knusing av champagneflaske. Foto: Kurt W. Vadset Ingrid Fjørtoft Klokk smeller sjampisflasken i båtsiden. Foto: Kurt W. Vadset