Langtidsavtale for konstruksjonsskip

Solstad Offshore ASA (SOFF) har på vegne av Normand Oceanic AS, inngått en befraktningsavtale med meksikanske Typhoon Offshore (ett selskap tilknyttet Grupo Salinas) for leie av konstruksjonsskipet Normand Oceanic Avtalen påbegynnes mai 2017, og har en varighet på tre år fast. Normand Oceanic vil bli benyttet på Typhoons prosjekter i meksikansk farvann.De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene.Normand Oceanic AS er et selskap eid med 50 prosent hver av Solstad Offshore og Subsea7. Normand Oceanic ble levert fra daværende STX OSV Brattvåg i 2011. Skipet er av type Aker OSCV 06 L og designet er fra STX Europe Design.