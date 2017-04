Langtidskontrakter til Solstad

Solstad-sjef Lars Peder Solstad. Arkivfoto.

Solstad Offshore har blitt tildelt langtidskontrakter av ConocoPhillips Skandinavia AS, for PSV-ene Norman Server og Norman Supporter.



Kontraktene har en varighet på 4 år og 8 måneder. I tillegg er det tre årlige opsjoner, opplyser Solstad i en børsmelding.



Avtalene påbegynnes i april og mai 2017.



Skipene ligger for tiden i opplag, og vil bli aktivert som følge av disse kontraktene. De kommersielle betingelsene er konfedensielle mellom partene.



Kontraktene med ConocoPhillips Skandinavia er en av flere gladmeldinger for den kommende rederigiganten Solstad. En fire-års rammeavtale med Saipem for konstruksjonsskipet Norman Cutter, og en tre-årig befraktningsavtale med meksikanske Typhoon Offshore for leie av konstruksjonskipet Normand Oceanic ble offentliggjort forrige uke.