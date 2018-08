Lanserer fremtidens navigasjonssystem

Eksempel på bro, her fra årets Nor-Fishing i Trondheim. Foto: NCS

Norwegian Control Systems (NCS) lanserer ett nytt og unikt integrert navigasjonssystem (INS), som ifølge selskapet vil optimalisere operasjon av alle type fartøyer over 25 meter.



Det nye produktet, som har fått navnet Raven INS, blir tilgjengelig for markedet første kvartal 2020.

Norsk teknologi Det finnes mange integrerte bro- og navigasjonssystemer på markedet, men tiden var overmoden for å optimalisere samspillet mellom applikasjoner i slike systemer, og i september 2017 startet NCS utvikling av Raven INS, kommer det frem av en pressemelding.

Med ny teknologi og funksjonalitet i form av hybrid fremdrift og autonome / semi-autonome systemer på markedet, har NCS designet og utviklet Raven INS nettopp for å møte fremtidens krav til integrasjon, operasjon og sikkerhet. Raven INS tilbyr operasjonsbaserte løsninger, der man setter navigatøren i fokus og kun presenterer den informasjonen som er relevant i forhold til de ulike oppgavene fartøyet utfører.

Integrert stol En egenutviklet operatørstol er en nøkkelkomponent i det nye systemet, hvor fokus har vært på funksjonalitet, samtidig som stolen er moderne og elegant. Stolen er designet for å nå mange brukstyper, som f.eks vinsjoperasjoner og DP-operasjon.

– Dette er et fremtidsrettet og velutviklet produkt, som vil effektivisere arbeidet på broen og gjøre hverdagen enklere for navigatører. Det har vært en motiverende prosess å utvikle Raven INS og det blir veldig spennende å ta den med på messer, slik at kunder kan få se og prøve produktet, sier designansvarlig Ole M. Husøy i pressemeldingen.





Illustrasjonsbilde av broen. Foto: Pixelsmia