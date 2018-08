Lanserer nytt batterisystem for skip

Erling Johannesen (til venstre) er plassjef ved Rolls-Royce avdeling for Power Electric Systems i Bergen. Til høyre er Jens Hjorteset, eknisk produktsjef for SAVe Energy, det nye batterisystemet til Rolls-Royce Marine. Foto: Øystein Klakegg

Miljøløsninger med bruk av batterier til lagring og drift av skip er en stor investering for et rederi. Ifølge et presseskriv fra Rolls-Royce lønner investeringen seg først når løsningen er riktig skalert for det aktuelle skipet, og har et intelligent styringssystem. Rolls-Royce har levert energiystemer siden 2010, men de faktiske lagringsenhetene har til nå blitt kjøpt inn fra en tredjepart.



– Vi har funnet ut at dette kan gjøres på en mer effektiv måte, og gi kundene fordeler i form av et bedre og billigere totalsystem, sier Andreas Seth, EVP Electrical, Automation and Control i Rolls-Royce Marine.

Norskutviklet

Defor lanserer Rolls-Royce SAVe Energy, et konkurransedyktig og effektiv system basert på lithium-ion batterier med vannkjøling. Systemet er modulbasert og kan skaleres med tanke på både størrelse og effekt. SAVe Energy er utviklet i tråd med internasjonale retningslinjer for lav- og nullutslipp.

SAVe Energy er utviklet av Rolls-Royce i Norge, og skal leveres fra elektroavdelingen i Godvik i Bergen, som en del av selskapets systemløsninger. Utviklingen har blitt delvis finansiert gjennom ENERGIX-programmet til Norges Forskningsråd. Color Line, Norled og Kystverket Rederi har vært partnere i dette prosjektet og bidratt med å verifisere at systemet kan brukes i flere skipstyper - som ferjer, cruiseskip, og flerbruksfartøy.

– Elektrifiseringen av skip går veldig fort nå. Fra 2010 til i dag har vi installert batteriløsninger om bord i skip som tilsvarer til sammen 15 MWh. Vi ser et potensial for SAVe Energy på 10-18 MWh i 2019 alene, sier Andreas Seth, EVP Electrical, Automation and Control, Rolls-Royce.

Kan brukes til mye

SAVe Energy har flere bruksområder, heter det i pressemeldingen. Det vil bli brukt til «peak shaving» ved å barbere bort energitoppene i forbrukskurven og dermed sørge for en jevn kraftutnyttelse på hovedmotorene. Det kan også bli brukt som reserveenergi i kraftintense operasjoner, såkalt «spinning reserve», og ikke minst vil systemet brukes i batteridrevne skip. Når SAVe Energy kombineres med diesel- eller naturgassmotorer (LNG) i en hybridløsning, vil det gi økt effektivitet og bidra til reduksjon av utslipp. Systemet kan kobles med de fleste typer propellsystem.

Hurtigrutens skip

– I dag er batterisystemer en sentral del av fremdriftssystemene for moderne skip, og vi er godt i gang med å introdusere SAVe Energy i prosjekter som vi jobber med nå. Oppgraderingen av Hurtigrutens skip langs kystruten er ett eksempel. Et annet er en avansert tråler som nylig ble bestilt av rederiet Prestfjord. Som systemleverandør kan vi finne den beste løsningen med tanke på både installasjons- og driftskostnader», sier Andreas Seth.

SAVe Energy er et ESU-system (Energy Storage Unit), og ble nylig klassegodkjent av DNV GL i tråd med det siste oppdaterte regelverket fra 2018. Systemet er dermed godkjent for installering om bord i alle fartøy klassifisert av DNV GL.