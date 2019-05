Lederskifte i Torghatten

Roger Granheim blir konsernsjef i Torghatten, mens Brynjar Forbergskog som hadde denne jobben til nå blir arbeidende styreformann. Foto: Torghatten

Brynjar Forbergskog går over til rollen som arbeidende styreleder i Torghatten ASA. I 30 år har Forbergskog vært sentral i oppbygging og ledelse av transportkonsernet. Ny konsernsjef blir Roger Granheim, som har vært visekonsernsjef fra 2009 og før det var leder av Fosen ASA siden 2004. Skifte av konsernsjef ble klart etter generalforsamlinga i Torghatten ASA nylig, forteller selskapet i en pressemelding.



– Jeg slipper på ingen måte taket ennå, sier Forbergskog. -Å bli valgt til styreleder er jo egentlig et opprykk, sier han med glimt i øyet. De siste 30 årene har han brukt stort sett all sin våkne tid på «prosjekt Torghatten», og mener at tida nå er moden for å innta en friere rolle og slippe til nye krefter:



– Roger Granheim er absolutt den beste kandidaten til å overta som konsernsjef, sier Brynjar Forbergskog. Han er meget dyktig og har i vesentlig grad medvirket til de resultater vi har oppnådd.



– Samtidig er jeg klar til å yte maksimalt i min nye rolle som arbeidende styreleder, sier han. Forbergskog vil etter eget ønske opprettholde kontoret sitt i Brønnøysund.



DYKTIGE MEDARBEIDERE «Hain Brynjar», som de ansatte kaller han, understreker at suksesshistorien om Torghatten ikke er noe «one-man show»:



– Det er alle de dyktige medarbeiderne i Torghatten som har gjort transportselskapet til hva det er i dag. Det er til de grader et teamarbeid, sier han.



Selv er Forbergskog godt fornøyd med utviklingen i Torghatten.

– Jeg er virkelig stolt over det vi har fått til og at vi har lykkes med våre strategier, sier han. Torghatten har hatt en eventyrlig utvikling. Selskapet har vokst fra vel 100 ansatte til mer enn 7000, og omsetningen har på samme tid vokst fra 80 mill. kr til over 10 milliarder. I en bransje preget av små marginer, har Torghatten hele tiden generert overskudd.



SUKSESSEN Brynjar Forbergskog mener at suksessen skyldes tre viktige ting. Ha radaren på og se etter muligheter som byr seg, ha mot til å ta beslutninger og ha ansatte i alle ledd som har kompetanse og engasjement til å gjøre jobben.



Påtroppende konsernsjef Roger Granheim ser fram til å gå inn i den nye rollen. – Brynjar og jeg har jobbet veldig tett og godt sammen i 14 år og det skal vi selvfølgelig fortsette med. Det blir på mange måter «business as usual».



– Vi skal sammen fortsette å utvikle konsernet med fokus på nye muligheter innen flere områder også innenfor teknologi, miljøvennlige løsninger og digitalisering, sier Granheim. For målet er at Torghatten fortsatt skal være et ledende transportkonsern i Norden.



BLANT LANDETS STØRSTE Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 10 MRD og 7000 ansatte. Konsernet har en flåte på ca. 100 fartøy, 1500 busser og 41 fly. 2018 var konsernets beste år så langt, med et resultat på 681 MNOK.