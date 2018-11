Leverer forankringsutstyr til tre rigger

Til prosjektet i Kina skal Rolls-Royce levere et 12-punkts forankringssystem med kjettinger som har den nye R6-graden, meldes det i et presseskriv.Denne nye kjettingkvaliteten er nå den sterkeste på markedet, og hever standarden ved å øke kapasiteten på forankringssystemet til 480 tonn per vinsj. Utstyret blir klasset av både CCS og DNV GL. Kjettingene har en minimum bruddlast på 1048 tonn, og utstyret skal monteres på en ny rigg med CMHI-designet CM-SD1000 ved verftet i Jiangsu.Alle vinsjene får også et nytt smøringssystem basert kun på olje for alle tannhjulsoverføringer. Med dette systemet vil operatørene få reduserte vedlikeholdskostnader og det blir lavere risiko for lekkasjer av smørefett på dekk og til ytre miljø.Utstyret blir levert med styringssystemet E-Mooring.





Til prosjektet i Singapore, skal Rolls-Royce levere et 12-punkts forankringssystem med 450 tonn kapasitet per vinsj og minimum statisk bremsekraft på 1030 tonn. Denne løsningen skal monteres på den nye riggen med Moss CS 60 ECO-design som bygges av verftet KeppelFels for Awilco Drilling. Disse vinsjene får det samme nye smøresystemet og styringssystemet som beskrevet over. Tidligere i år annonserte Rolls-Royce Commercial Marine en stor kontrakt på motorer og thrustere til den samme nye Awilco-riggen.

I tillegg er riggen Stena Don inne hos verftet Damen Verolme i Nederland for å montere et nytt 8-punkts forankringssystem som ble signert med Rolls-Royce tidligere i år. Denne Moss CS30-riggen ble bygget i 2001 og har ikke vært utrustet med forankringsutstyr tidligere, nå blir riggen tilgjengelig for et større marked.