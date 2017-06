Leverer fremdriftssystem til fire tankskip

Illustrasjon: Erik Thun

Wärtsilä skal levere motorer, propeller og drivstoffsystem til fire nye tankskip som bygges ved Scheepswerf Ferus Smit i Nederland. Prosjekteringen av propellene er levert av Wärtsilä Norway, og deler av prosjekteringen av gassløsningen er utført av Wärtsilä Oil and Gas Systems i Norge. Skipene er bestilt av svenske Erik Thun AB.



Skipene skal gå på både LNG (flytende naturgass) og diesel. Utstyret leveres til verftet neste år, står det i en pressemelding fra Wärtsilä.



De 115 meter lange kysttankerne har et design som representerer neste generasjons tankere, med fokus på høy energieffektivitet, lavt støynivå og bærekraftig bruk av drivstoff.



– Drivstoffeffektiviteten til Wärtsilä 34DF-motoren, enten den er i gass- eller dieselmodus, var en viktig grunn for valget av disse tankskipene, sier salgsdirektør Aaron Bresnahan i Wärtsilä Marine Solutions, i pressemeldingen.



Skipene som er av isklasse 1A skal seile året rundt i Østersjøen.

Kontraktssummen er ikke oppgitt.