Leverer hybrid kraftsystem med energilagring

Onboard DC Grid-systemet muliggjør funksjonell og kosteffektiv integrering av batterier om bord. Som en integrert del av kraftsystemet vil styringssystemet (PEMS) sikre sikker og effektiv drift av servicefartøyet. Hybridsystemet gjør at færre generatorer kjøres samtidig, uten risiko for sikkerheten, samtidig som det medfører lavere vedlikeholdskostnader og bedre drivstofføkonomi, slås det fast i en pressemelding fra ABB.– Skipsindustrien har oppdaget fordelene med energilagring, forteller Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.– Med økende bruk av batterier i maritime operasjoner, og brenselsceller som et kommende alternativ, forventer vi at Onboard DC Grid får ytterligere fotfeste i markedet, uttaler han i pressemeldingen.Onboard DC Grid vil integrere to sett batteripakker som primært vil benyttes som roterende reserve (spinning reserve) og til kutting av effekttopper (peak shaving). Resultatet er en mer effektiv drift av fartøyet. For eksempel kan effekttopper dekkes av batterier istedenfor å starte enda en motor. Samtidig kan batteriene fungere som generatorreserve, slik at behovet for å kjøre generatorer som reserve reduseres. Mer effektiv drift gir langtidsfordeler for motorene, med færre driftstimer og økt virkningsgrad grunnet høyere motorlast.Energilagring kan benyttes til mange formål om bord. For helelektriske fartøy som den eneste energikilden, eller som i dette tilfellet der batteriene er en effektiv støtte for hovedmaskineriet. Systemet er allerede installert på en rekke fartøystyper.Kraftsystemet kontrolleres av det integrerte styringssystemet, PEMS, som styrer de ulike komponentene, slik at generatorene kan kjøres med variabel hastighet og lade batteriene optimalt. Dette til forskjell fra tradisjonelle vekselstrømsystemer (AC), hvor generatorene går på fast hastighet uavhengig av kraftbehovet, noe som kan føre til ekstra maskinslitasje og dårlig drivstofføkonomi ved lav last.