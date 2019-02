Leverer til Islands første elferje

Islands første elferje får elektrisk kraftsystem med batterilagring fra ABB Illustrasjon: Polarkonsult

ABB i Norge leverer integrert kraft- og batterilagringsløsning til Islands kyst- og vegvesen.



Den nye elferja på Island vil ta 3600 turer årlig på den værharde strekningen mellom Landeyjahöfn på fastlandet og Vestmannøyene. Turen på 13 km (7 nautiske mil) tar rundt 45 minutter, ifølge en pressemelding fra ABB.



Det er norske Polarkonsult som har designet fartøyet, mens byggeverftet er polsk. Den er 70 meter lang og har plass til 550 passasjerer og 75 biler. Ferjen får et batterilager på 3 MWh (megawattimer) og er designet for helelektrisk drift, med lading av batterier i begge havner. Ved spesielt krevende værforhold kan den drives med dieselelektrisk fremdrift for å levere tilstrekkelig kraft.



Leveransen inkluderer også generatorer, transformatorer, elektriske tavler, energistyringssystem og styringssystem for batterilageret. Fergen kobles til ABB Ability - samhandlingssentre, blant annet på Billingstad utenfor Oslo, med fjernoveråking og dataanalyse for fjernsupport, forebyggende vedlikehold osv.



Lading av batteriene gjøres med 2500 kW (kilowatt), som tilsvarer makseffekten av 50 konvensjonelle hurtigladere for elbiler. Gjennomsnittlig ladetid er 30 minutter.



– Valg av ABB-teknologi på en slik tøff rute, hvor vanndybden innimellom er begrenset til 4 ½ meter og bølgehøyden kan nå 3 ½ meter, setter en ny standard for batterier i skip, sier Juha Koskela, leder for ABBs marine- og havnevirksomhet.



Den nye ferjen vil ikke bare redusere miljøavtrykket, men også forbedre regulariteten for ruten. Ved røffe værforhold måtte ferjen tidligere ta turen til en alternativ, sikker havn. Det økte seilingstiden fra 45 minutter til nærmere tre timer og forårsaket sjøsyke blant passasjerene. Den nye ferjen vil være i stand til å benytte de planlagte havnene i langt større grad, heter det i pressemeldingen.