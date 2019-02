Leverer VR-simulator sammen med gangveier

Illustrasjon av en gangveisimulator. Ill: Morild

Virtuell virkelighet (VR) har gjort sitt inntog i maritim industri, sier Olav-Rasmus Vorren, daglig leder i Morild Interaktiv. Selskapet har nylig lansert en VR-gangveisimulator for Uptime.



Simulatoren er utviklet for å trene gangveioperatører i prosedyrer og bruk.



– Simulatorteknologien er meget godt egnet til å repetere operasjoner til de virkelig sitter i ryggmargen. Spesielt er simulatorer basert på VR godt egnet i treningsøyemed siden kostnaden er lav sammenlignet med tradisjonelle simulatorer, sier Vorren. Morild Interaktiv AS holder til i Ålesund, og spesialiserer seg på å utvikle simulatorer for trening av personell og produktdemonstrasjon.

Ressursbesparende Bjørnar Huse, direktør for salg og utvikling i Uptime International, forteller at det er ressurskrevende å drive opplæring på bruk av gangveier når fartøyet er i drift. Med en VR-simulator kan operatørene trene på land, så ofte de ønsker, før de kjører gangveien. Første leveranse er til rederiet Candy Fleet i Louisiana som har mange fartøy og operatører, og dermed stort behov for produktopplæring.

Trening uten risiko Gangveisimulatoren som leveres til Candy Fleet består av en laptop, joystick og VR-briller. Operatørene får trene på å kjøre gangveien, sette den i ulike modus og lande den under ulike værforhold.

– Operatørene får trene helt uten risiko for å skade gangvei eller landingsplattform. Det sparer rederiet mye på i forhold til opplæringskostnader og tidsbruk, mener Svein Ove Haugen som er salgs- og markedssjef i Uptime.

Enkelt å bruke I første omgang er det selskapets 12-meters gangvei som tilbys med VR-simulator, men Bjørnar Huse har planer om å tilby simulatorer sammen med flere av sine produkter.

- Teknologien innen VR er i dag kommet så langt at det er enkelt for alle å bruke utstyret, og vi får tilbakemeldinger fra våre kunder at dette er nyttig og kostnadsbesparende for dem, utdyper Huse. Han legger til at dette er et supplement i opplæring av operatører som ikke kan erstatte de sertifiseringsordningene som selskapet tilbyr

Uptime tilbyr nå gangveisimulator til sine 12-meters gangveier. Ill: Morild