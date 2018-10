Leverte frakt- og servicefartøy

Vard Aukra har levert sitt første frakt- og servicefartøy til FSV Group.



Fartøyet ble døpt i Molde lørdag 29. september, og er nå klar for oppdrag i havbruksnæringen, melder Vard i et presseskriv.



Kontrakten på to like fartøy for bygging ved Vard Aukra ble inngått i desember 2017. Det første fartøyet er nå overlevert til FSV Group, og ble døpt ved Rekneskaien i Molde lørdag. Gudmor Bente Aure Myrstad gav fartøyet navnet Multi Innovator, et navn inspirert av teknologien og løsningene om bord.



Fartøyet, med navn Multi Innovator, er spesielt utviklet for service- og supportoppdrag i havbruksnæringen. Det er lagt stor vekt på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for sikre og effektive operasjoner om bord. Det nye fartøyet er blant annet utrustet med en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), dynamisk posisjonering (DP), spesialtilpasset dekksutstyr, samt diesel elektrisk fremdriftssystem.

Fartøyet er utviklet og designet av FSV Group og Solstrand Trading, og er bygget i sin helhet ved Vard Aukra.



Verftet skal levere søsterskipet i løpet av 2019.