Leverte sitt første ekspedisjonscruiseskip

Le Lapérouse,

ekspedisjonscruisefartøy, til franske Ponant i helgen.

Fem måneder etter at skroget kom til kai, er skipet ferdigstilt og overlevert til det franske cruiserederiet Ponant. Søsterskipet Le Champlain ligger allerede ved kai, og skal leveres et stykke ut på høsten i år.

– Dette er et stort og omfattende prosjekt, og vi er utrolig stolte over å ha levert vårt aller første ekspedisjonscruisefartøy til riktig tid og med mange lovord fra kunde. Jeg er mektig imponert over innsatsen, fleksibiliteten og pågangsmotet som alle Vard-ansatte og våre samarbeidspartnere har vist i dette prosjektet, sier verfsdirektør Frode Klokk i en pressemelding.



Det har vært et tett samarbeid mellom rederi, verft og spesialselskapene i Vard og Fincantieri, og ansatte fra andre Vard-lokasjoner har pendlet til Søvik for å bistå. På det meste har det vært over 1000 arbeidere fra inn- og utland innenfor portene.



Le Lapérouse satte straks kurs for Island, og skal om få dager ut på sitt første cruise.