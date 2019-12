LMG Marin designer ferjer for Norled

Norled har inngått avtale med LMG Marin om å levere design for to pendelferjer som Norled skal operere på Finnøysambandet i Ryfylke. Illustrasjon: LMG Marin

Norled har inngått avtale med LMG Marin om å levere design for to pendelferjer, som Norled skal operere på Finnøysambandet i Ryfylke fra 2022.



Ferjene, som skal ha en kapasitet på 199 personer og 60 personbilenheter, skal bygges av Ada verftet i Tyrkia. Ferjene designes i utgangspunktet for biodieseldrift, men ambisjonen er en oppgradering gjennom byggefasen til hydrogendrift. LMG Marins arbeid omfatter komplett klassepakke inkludert design av hydrogenløsning, heter det i en pressemelding.



Tidligere i år signerte Ada verftet i Tyrkia kontrakt for bygging av disse to ferjene for Norled, basert på LMG Marins design LMG 60-DE(H 2 ). Byggingen er nå i gang og de første stålplatene ble kuttet for noen uker siden.



– De nye ferjene vil bli utstyrt med et diesel-mekanisk anlegg som samtidig er forberedt for hydrogendrift hvor dieselmotorene da vil inngå som reservekraft. Norled har vunnet det aktuelle anbudet basert på biodieseldrift, men vurderer en av fergene oppgradert til hydrogendrift dersom en gjennom det EU støttede Flagship-prosjektet kommer frem til en teknisk/økonomisk realiserbar løsning, sier teknisk direktør i Norled Sigvald Breivik.



Norled har med assistanse fra Maritime Cleantech og i samarbeid med LMG Marin med flere, fått støtte fra EU på opptil 20 millioner kroner for å realisere denne hydrogenløsningen. Finnøyferjen inngår som en av to caser i Flagship programmet, hvor LMG sitt Toulouse-kontor er involvert i det andre casen (hydrogendrevet push-tug for det franske rederiet CFT).



– Finnøyferjene er et svært viktig prosjekt i forbindelse med vår satsing på hydrogen nullutslippsløsninger. Den første hydrogenfergen er allerede under bygging etter LMG 80-DEH 2 design for Hjelmeland sambandet, og hvor oppdragsgiven SVV kun forespurte hydrogen som eneste alternative energibærer. For Finnøyfergene må vi i tillegg til teknikken og sikkerheten også sikre oss at løsningen er tilstrekkelig økonomisk attraktiv for å få den realisert, en utfordring vi tror vil bli mer og mer aktuell i tiden som kommer, legger Breivik til.