Lokalt fiskebåtsamarbeid til 200 millioner

Rederiet Cetus AS fra Vea på Karmøy har kontrahert en 65 meters topp moderne pelagisk nordsjøtråler fra Fitjar Mek. Veksted AS.

Skipet er designet og utviklet av Salt Ship Design AS på Leirvik, etter tett og godt samarbeid med rederiet.



Etter en god og konstruktiv fase med designutvikling og verftsforhandlinger, ble skipsbyggingskontrakt signert av partene onsdag 24 mai 2017, kommer det frem av en pressemelding.



Nybygget skal bli svært miljøvennlig, effektivt og moderne, i følge pressemeldingen. Fiskefartøyet blir 65 meter langt, får en bredde på 14 meter, og skal utrustes som ren pelagisk tråler.

Planen er å bestemme hovedutstyr under Nor-Shipping, som starter 30 mai. Der deltar både Fitjar Mek. Verksted og Salt Ship Design med egen stand.

Skroget kommer til verftet på Fitjar i august 2018, og nye Cetus skal overleveres rederiet i februar 2019. Aleksander Vedø og Helge Olav Vikshåland fra Cetus AS har store forventninger til sin nye båt, og sier i pressemeldingen at det er ekstra gledeleg at både designer og verft er lokale.



Fartøyet er det første fiskebåtdesignet Salt gjør for et norsk rederi, og den tredje fiskebåtkontrakten siden oppstarten i 2012.