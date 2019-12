Løsning for ferjer til Fjord1 fra Havyard

Rovdehorn er en av de i alt 13 ferjer Havyard bygger for Fjord1 som allerede er overlevet, og nå er fullføring av de fem siste i serien også. Foto: Havyard.

Havyard varslet nylig om utfordringer knyttet til den finansielle situasjonen hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS som kunne påvirke gjennomføring av ordreboken ved verftet. Nå varsler Havyard og Fjord1 at det er kommet på plass en løsning som sikrer de fem siste ferjene i en serie på 13 som skal leveres fra verftet.



I en børsmelding går det frem at Fjord1 har vært i dialog med Havyard om dette, og det er klart at de fem siste fartøyene vil bli levert i løpet av de fire første målendene av 2020.



Dette vil ikke påvirke start at arbeidet med å starte nye kontrakter fra årsskiftet for Fjord1. Det er avtale innleie av nødvendige fartøy i mellomperioden. De fem hybride ferjene er en del av Fjord1s ny- og ombyggingsprogram, og vil sikre at rederiet blir den mest miljøvennlige tilbyderen av ferjetransport.