Lyser opp krillfartøy

Luminells lysleveranse skal sørge for optimal belysning kombinert med minimalt strømforbruk. Illustrasjon: Luminell

Aker BioMarine og VARD har valgt Ålesundsbaserte Luminell som leverandør av lys på sitt nye krill-fartøy. Den bærekraftige løsningen vil spare hele 75 prosent av energiforbruket som går til lys om bord i tillegg til å optimalisere arbeidsforholdene på dekk.



– Gjennom å velge våre løsninger vil det nye fartøyet spare 75 prosent på energi som går til lys. I tillegg er LED-lysene konstruert for å tåle påkjenningene i ekstreme miljøer, og vil derfor passe godt i det robuste antarktiske miljøet, sier Petter Veiberg, forretningsutvikler i Luminell, i en pressemelding.



Selskapet har hatt stor suksess med å utvikle LED-belysning til blant annet maritim næring, heter det i pressemeldingen. Nå skal Luminell levere løsninger til Aker BioMarines toppmoderne krill-fartøy, som er det første av sitt slag.



– Vi har som mål å fortsette å vokse og utvikle oss, derfor har det vært betydningsfullt å kunne ta del i dette arbeidet som handler om å utvikle nye løsninger og gjøre ting for første gang, sier Veiberg.



Grønne løsninger

Det nye krillfartøyet er på 130 meter og skal utstyres med moderne miljøvennlig teknologi. Fartøyet er utviklet av Vard Design i Ålesund sammen med fiskere fra Aker BioMarine. Fartøyet vil være energieffektivt i drift og inneholde et moderne bioraffineri for prosessering av krill råvarer i Antarktis.



– Vi har lyktes i å bli et av verdens mest bærekraftige fiskeriselskaper. Nå vil vi øke standarden for det bærekraftige fiskeriet i Antarktis ytterligere. For å lykkes med det må vi ta grønne valg, ikke bare i måten vi fisker på og i produksjonsprosessen, men også ved valg av leverandører og samarbeidspartnere, sier administrerende direktør i Aker BioMarine Matts Johansen.