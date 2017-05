Mærsk Master levert fra Kleven

24. mars ble Mærsk Master overlevert fra Kleven Verft AS til Maersk Supply Service AS, Danmark. Ankerhåndteringsfartøyet er verftets byggenummer 382. Design er av type SALT 200-AHTS fra Salt Ship Design AS.

Mærsk Master er det første fartøyet i en serie på seks ankerhåndteringsfartøy (AHTS) som Kleven har under bygging for Maersk. Det er mye aktivitet på verftet for tiden, ettersom de andre Maersk-skipene skal leveres på løpende bånd utover året. Byggenummer 383 er forventet klar i løpet av mai.

Mærsk Master gikk rett ut i spotmarkedet. Etter dåpen seilte nybygget til Montrose i Skottland, der det lå klar til oppdrag. Les hele omtalen her.