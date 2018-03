Mare Safety leverer til Alaska

Mare Safety AS fra Ulsteinvik har over lengre tid jobbet for å etablere en kundegruppe i USA. Det nedlagte arbeidet får de nå uttelling for, da American Seafoods Group har bestilt to båter av typen MARE GTC700 Twin Outboard.



Fartøyene leveres i midten av mai. Begge er utstyrt med to 115 hk-motorer fra Yamaha.



Seattle-baserte American Seafood skal bruke de to nye båtene som suppleringsbåter mellom fiskefartøy i Alaska-områdene, kommer det frem av en pressemelding.

Produktsjef Geir Over Molvær i Mare Safety har besøkt selskapet i hjembyen for spesifisering og forhandling.

– Det er veldig kjekt at American Seafoods Group har valgt Mare Safety som leverandør av nye båter. Avtalen kom i havn gjennom et godt samarbeid med vår agent ElectoMarine som også er lokalisert i Seattle, forteller Molvær i pressemeldingen.

Spesialtilpasset

Han forteller at kunden på sin side har hatt anledning å tilrettelegge båtene etter eget ønske slik at de passer godt til den daglige bruken.

– Selv om båtene stort sett er bygd opp på samme underlag, kan våre kunder tilpasse båtene i ganske stor grad, og det er noe vi veldig ofte strekker oss langt for å imøtekome med forbehold om at kravene til sikkerhet er tilfredstilt. Dette er båter som er skapt for tøffe miljøer, og vil passe American Seafoods godt, slår Molvær fast.



Mare Safety ser på den nye leveransen til statene som en døråpner mot det amerikanske markedet. Båtene er de absolutt første i Mare Safety sin historie som sendes i containere til USA.