Marin Teknikk med kontrakt på ny linebåt

Marin Teknikk designer ny linebåt til Frøyanes AS. Fartøyet blir bygg nummer 100 fra Tersan Shipyard. Ill: Marin Teknikk

Marin Teknikk har inngått avtale med Frøyanes AS, Stadtlandet, for levering av design- og engineering for ein ny linebåt.



Byggeverftet er Tersan Shipyard i Tyrkia. Båten skal være klar for levering i september 2021, heter det i en pressemelding.



Fartøyet vil ha en lengde på 60,50 meter og ha lugarkapasitet for 30 personer. Linebåten skal drive fiske i sydishavet etter «Patagonian Toothfish» og bygges med høy isklasse. Designet har fått benevnelsen MT1112 L.



Flere anerkjente leverandører fra Norge får nytte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet, kommer det frem av pressemeldingen.

Ellevte båt Dette er den båt nummer 11 Marin Teknikk har designet for det største norske linebåtrederiet Ervik Havfiske og deres samarbeidspartnere.

Salgsdirektør Richard Gjerde påpeker at dette er en svært gledelig og viktig kontrakt i eit krevende marked.

– Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deres i nesten 25 år, og vi føler at dette er ein anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpassa de forskjellige fiskeri- og havområdene dette linebåtrederiet operer på.

Feiring ved verftet Fartøyet blir bygg nummer 100 på Tersan Shipyard, noe som ble markert med stor sermoni på verftet torsdag 5 september, da kontrakten ble signert. Verftet understreket takknemligheten for at de i 2010 fikk oppdraget med å bygge et komplett fartøy, MS Frøyanes. Dette var starten for et nytt eventyr for Tersan i Tyrkia, som har gjort verftet til et verdensledende verft for bygging av spesialskip. Det var Marin Teknikk som også tegnet den båten, MT1114, som fortsatt er den største linebåten i verden. Denne båten ble også bygd med mye ny teknologi, bla. med dieselelektrisk framdrift og andre nyskapende løsninger.

F.v Sakir (Tersan), Ôzge (Tersan), Richard og Thomas Gjerde (Marin Teknikk), Stig Ervik (Ervik Havfiske), Engin Oktay (Tersan), Kjell Magne Ervik (reder) og )Geir-Rune Aarsheim (Ervik Havfiske). Foto: Marin Teknikk