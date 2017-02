Maritime Partner bygger ny oppsynsbåt

Illustrasjon: Maritime Partner

Maritime Partner i Ålesund har inngått kontrakt med Norwegian Rig Shuttle om levering av en stor hurtiggående oppsynsbåt, som skal benyttes av Fiskeridirektoratet langs hele norskekysten.



Den nye oppsynsbåten vil bli bygd og utrustet for å kunne gå i de nordligste fylkene på vinterstid, noe som gjør at Fiskeridirektoratet vil bli mindre væravhengig og mer operativ i sitt fiskerioppsyn. I sommerhalvåret vil båten operere i Sør-Norge, kommer det frem av en pressemelding fra Maritime Partner.



Norwegian Rig Shuttle har inngått kontrakt med Fiskeridirektoratets regionskontor i Tromsø. Kontrakten har en varighet på tre år fra januar 2018, samt en opsjon på videreføring (1 + 1 år). Selskapet leverer blant annet maritime tjenester til vedlikeholdsoppdrag, sleping, person- og godstransport til fortøyde rigger. Den nye båten vil være den første Maritime Partner-båten i rederiets flåte.



Designet på deres nye oppsynsbåt blir av type Alusafe 2000 MPV (Multi Purpose Vessel) fra Maritime Partner. Båten skal leveres i desember 2017.



Alusafe 2000 MPV er 21,9 meter lang, total bredde er 5,60 meter og marsjfarten på 20 knop. Fartøyet vil være utrustet med en lettbåt av typen Seabear 20 fra Maritime Partner på hekken. Oppsynsbåten vil ha et mannskap bestående av kaptein fra Norwegian Rig Shuttle, samt to inspektører fra Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste.



Båten har overnattingskapasitet for totalt fem personer, og velutstyrte fasiliteter som bysse, messe, garderobe og kontor. I tillegg er den utstyrt med nattkamera, kran, og varmekabler i dekk og overbygning.