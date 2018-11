Massive drivstoff-besparelser for Gardar

For første gang skal teknologikonsernet Wärtsilä ettermontere en Wärtsilä 31-motor. Dette gjøres på fiskefartøyet Gardar.

Ettermonteringen av motoren på Gardar vil få stor innvirkning på fartøyets miljømessige fotavtrykk. Lavere drivstoffutgifter og NOx-avgifter, kombinert med lengre serviceintervall for Wärtsilä 31-motoren, vil føre til betydelig lavere driftskostnader.



Når ettermonteringen er gjennomført, vil Gardars årlige drivstofforbruk bli redusert med 200.000 liter og NOx-utslippene blir redusert med 88 tonn hvert år.

MEST EFFEKTIV I VERDEN Dagens 18-sylindrede, V-konfigurerte Wärtsilä 32-motor vil bli erstattet av den 10-sylindrede Wärtsilä 31-motoren i V-konfigurasjon. Guinness’ Rekordbok har utropt Wärtsilä 31-motoren til å være den mest effektive medium-speed dieselmotoren i verden. I tillegg skal fartøyet utrustes med Wärtsilä NOx-reduksjonssystem samt støyreduksjonsutstyr. Kontrollsystemet for fremdriftsmaskineriet blir også oppgradert.



Det norske NOx-fondet har betalt ut betydelig støtte til dette prosjektet, og det gjør at tilbakebetalingstiden blir svært tilfredsstillende.



BETALER SEG - Vi er svært glade for at Gardar nå blir et mer økologisk sunt fartøy. Investeringen i ettermonteringen av fartøyet vil raskt betale seg tilbake på grunn av reduserte drivstoffkostnader og NOx-avgifter. Vi har vært veldig fornøyde med Wärtsiläs motorer og fremdriftssystemer, og vi vurderer å installere NOx-reduksjonssystem på to eller flere av våre fartøyer, sier Christian Halstensen som eier og leder Gardar AS.



- Vi er svært stolte av denne avtalen, fordi kunden viser oss tillit og den gir oss mulighet til å gjøre frakt til sjøs mer miljøvennlig. Her på Wärtsilä erkjenner vi at dette prosjektet er en økonomisk investering, men det er også en investering i vår fremtid. Vi gir full støtte til alt som bidrar til å tilfredsstille miljøkravene, sier salgsdirektør Cato Esperø i Wärtsilä Services.