Mer og rimeligere offshore vindkraft

Katamaranen Sea Puffin. Illustrasjon: ESNA/Enova/Creative Commons

– Denne lille katamaranen gjør havvind mer konkurransedyktig, både gjennom lavere drivstofforbruk og mer effektiv drift. Med et mindre fartøy kommer serviceteknikerne kjappere til og fra når det er feil på turbinene. Da blir driftsstansen kortere, og vindparken kan produsere mer strøm, sa administrerende direktør Morten Mellerud i WindPartner, da prosjektet ble presentert på Enovakonferansen i Trondheim.



Det er det Kristiansand-baserte skipsdesignkontoret ESNA som har utviklet teknologien, kommer det frem av en pressemelding fra Enova. Espeland & Skomedal Naval Architects (ESNA) er et uavhengig skipsdesignkontor med vekt på hurtiggående fartøyer og spisskompetanse på luftputekatamaraner.



Utfordringen har vært å utvikle båter med kraft nok til å være stabile i høye bølger, som samtidig er lette nok til å kunne sjøsettes offshore. Det har de nå fått til, i følge pressemeldingen.



WindPartner har stor tro på at katamaranen vil få medvind inn i markedet.

Selskapet tilbyr løsninger for offshore vindindustri med Danmark, Tyskland og England som hovedmarkeder.



– Det forventes rundt 11 000 nye offshore vindturbiner fram mot 2030, bare i Europa. Å drifte disse turbinene vil kreve flere hundre nye servicefartøy. Drivstoffgjerrige fartøy med gode sjøegenskaper som kan betjene vindparkene effektivt vil ha klare konkurransefortrinn, sier Mellerud.



Enova har bidratt med 6 889 000 kroner for å blåse liv i luftputekatamaranen. Innovasjon Norge, Regionale forskningsfond Agder, Sørlandets Kompetansefond og Carbon Trust har også støttet økonomisk opp om prosjektet, fra idé til sjøsetting.



Administrerende direktør Morten Mellerud i WindPartner på Enovakonferansen 2017. Foto: Enova/Creative Commons