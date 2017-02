Metizoft med storavtale

Cruiseskipet Boudicca er et av mange fartøy i Fred. Olsen sin flåte. Foto: Fred .Olsen

Fred. Olsen Cruise Lines og Metizoft har signert en rammeavtale for oppdatering og kvalitetssikring av Inventory of Hazardous Materials (IHM).



Fartøy med IHM-dokumentasjon må, i følge kravene fra IMO Gudelines – Ship Recycling; MEPC 269 (68), holde IHM-dokumentasjonen ved like kontinuerlig gjennom skipets levetid.



– Flere og flere shipping-selskaper ser behovet for å overholde de strenge kravene, sier Metizofts Chief Marketing Officer Øyvind Sundgot i en pressemelding.



Fred. Olsen Cruise Lines har forpliktet seg til å være anerkjent som en ledende organisasjon for HSEQ-ledelse innenfor sine operasjonsområder, og rammeavtalen med Metizoft hjelper organisasjonen med å oppfylle målet om «Ingen skade på mennesker, ingen miljøhendelser, og ingen skade på eiendom».



– Først og fremst er vår prioritet å sørge for en trygg arbeidsplass, og at våre aktiviteter ikke skader miljøet. Dette er ikke bare ord for oss. Vi vet at vår suksess er avhengig av topp ytelse innen Helse, Sikkerhet, Miljø og Kvalitet (HSEQ), sier Rachael Jackson, Public Relations Manager hos Fred. Olsen Cruise Lines i pressemeldingen.



Flere og flere land har ratifisert, eller i det minste er nærmere å ratifisere, Hong Kong-konvensjonen. Den adresserer kravene for IHM, og det er rederiets ansvar å overholde disse kravene.



Nybygg med EU-flagg er påkrevd å ha et godkjent IHM ombord, med et “Statement of Compliance” fra klasseselskap, tidligst den 31. desember 2015 og senest den 31. desember 2018. Fartøy uten EU-flagg, men som legger til i EU-havner, er også påkrevd å ha et godkjent IHM ombord.



Metizoft har 10 års erfaring innen grønn skipsresirkulering og har levert prosjektdokumentasjon til omtrent 650 nybygg globalt, gjennom samarbeid med ledende skipsverft og redere verden over. Bedriften, med base i Fosnavåg og kontor i Singapore, ble startet i 2006 av Gry Cecilie Sydhagen.

Øyvind Sundgot, markedssjef i Metizoft. Foto: Metizoft Fred. Olsens skip Belfast. Foto: Fred. Olsen