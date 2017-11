Metos og Mare Safety med samarbeid

F.v.: kokk Thor Erik Andersen ved Folk Spiseri, produktsjef Alexander Elvanes og servicesjef Ronny Lauvstad frå Mare Safety i det nye Metos-kjøkkenet til Folk Spiseri som er levert av Mare Safety i Ulsteinvik. Foto: Mare Safety

Metos og Mare Safety har inngått partnerskapsavtale på den marine sektoren for bysseutstyr i Norge.



Avtalen innebærer at totalleveransen blir enklere. Det er også håp om at dette skal bli en døråpner til det landliggende markedet, går det frem av en pressemelding.



"To av Norges ledende leverandører i Marine sektoren for storkjøkkenutstyr formaliserer nå et tett strategisk samarbeid i Norge. Metos og Mare Safety, to sterke selskaper som på hver sin kant har markedsført og solgt storkjøkkenutstyr, henvender seg nå samlet til markedet med en bredere produktportefølje og større kunnskap", heter det i pressemeldingen.



Samarbeidsleveransene er allerede i gang. Restauranten Folk Spiseri i Ulsteinvik etblerte seg nylig i nytt lokale, og har fått installert en komplett storkjøkkenløsning fra Mare Safety under fanen til Metos.