Miljøferje tar form

Den nye el-ferja til Fjord 1 på plass ved Fjellstrand. Foto: Fjellstrand.

Skroget til mijøferja Fjellstrand bygger for Fjord 1 er nå på plass ved verftet for utrustning, og denne helga ble overbygget montert.



Overbygget er produsert og utrusta på Fjellstrand. Nå skal pumper, batterisystem, elektriske skap etc. monterest, før igangkjøring og testing blir utført utover høsten, med overlevering til rederiet i desember.



Ferja er utviklet av Fjellstrand, og er planlagt brukt i ruten mellom Halhjem og Våge i Hordaland, ikke langt fra verfet. Fjellstrand stod også for byggingen av den første el-ferja, MF Ampete i 2015, og den nye ferje er en noe større og videreutviklet versjon av denne. Det nye fartøyet er utviklet for så vel større fart som større rekkevidde.



Den hel-elektriske ferja er 87.5 meter land, 20,8 meter bred og har plass til 120 biler, 12 trailere og passasjersalingen har platt til 296 passasjerer.



For å sikre optimalt energiforbruk er ferja bygget i aluminium, og har katamaran-skrog. Den vil trafikkere sambandet helelektrisk, men det blir også installert biodieselgeneratorer som reservekilde når lading ikke er tilgjengelig.