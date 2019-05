Miljøvennlig oppdatering for Rygerprinsessen

Rygerprinsessen har fått på plass eksosrenseanlegg. Foto: Rødne

Hurtigbåtrederiet Rødne har oppgradert Rygerprinsessen med ny og mer miljøvennlig teknologi som kraftig reduserer båtens NOx-utslipp.



Hurtigbåtrederiet Rødne opererer for det meste i vakkert fjordlandskap langs vestlandskysten og ønsker å gjøre driften av hurtigbåtene mest mulig miljøvennlig. Rederiet har fått over fire millioner kroner i tilskudd av NOx-fondet for å redusere utslippene av forurensende eksosgasser. Denne støtten har gjort det mulig å gjennomføre en omfattende remotorisering av Rygerprinsessen. Fartøyet er en 28 meter lang hurtiggående katamaran, som for det meste brukes til fjordcruise og sightseeing. Båten har plass til 180 gjester og ble bygget i Rosendal i 1990.

Sikter mot nullutslipp – Rygerprinsessen er nylig testkjørt med mer miljøvennlig fremdrift, og alt fungerer slik det skal. Hurtigbåten settes nå inn i vanlig drift så fort det er praktisk mulig, sier Rolf Kristiansen, teknisk inspektør hos Rødne.

– Vi ønsker å drive bærekraftig. Vår virksomhet innenfor sightseeing og turisme langs kysten forplikter. Vi kan ikke tillate oss selv å være en miljøsinke, men velger å ta de nødvendige miljøgrepene når ny teknologi gjør det mulig, sier Kristiansen og slår fast at det fremtidige målet for Rødne er en skipsflåte med null utslipp.

Renser eksosgassen Det er Bertel O. Steen Teknikk AS (Bostek) i Bergen som har levert og installert nye motorer med eksosgassrenseanlegg om bord. Den hurtiggående katamaranen er ferdig oppgradert og tilfredsstiller dagens strenge miljøkrav.



Leveransen fra Bostek består av to motorer av typen MTU 8V2000M72, hver med en motoreffekt på 720kW. I tillegg til et system for overvåking av maskinrommet er det installert eksosgassrenseanlegg fra STT Emtec AB. Anlegget reduserer NOx-utslippene med over 80 prosent i henhold til kravene den marine utslippsstandarden IMO TIER III.